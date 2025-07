Bmw Italia e AC Milan insieme anche nella prossima stagione. Il sodalizio è iniziato nel 2021

Bmw rinnova la partnership con AC Milan, che ha avuto inizio nel 2021 e la filiale italiana della casa dell'elica si conferma Premium Partner e Official Automotive Partner del Club rossonero. Prosegue, dunque, un percorso fondato su una visione e valori condivisi, quali passione, innovazione e ricerca dell'eccellenza. Inoltre, sia Bmw che AC Milan sono uniti dalla ferma convinzione che la sostenibilità a 360° rappresenti un asset strategico cruciale. Diverse le iniziative frutto della loro collaborazione, con AC Milan che, negli ultimi anni, ha anche supportato diverse attività promosse da Bmw in ambito ESG, in linea con il percorso strategico del Club, tra cui la campagna +Diversity e le prime due tappe del progetto Bmw in Tour. Eventi ed iniziative congiunte continueranno anche nella prossima stagione.

«Quando due brand iconici si incontrano, non si parla solo di collaborazione - ha affermato Maikel Oettle, chief commercial officer di AC Milan - ma di una visione condivisa, della capacità di ispirare e di lasciare un segno duraturo. «Abbiamo condiviso e continuiamo a condividere l'ambizione di provare a fare sempre la differenza - ha aggiunto Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia S.p.A. - e soprattutto un approccio valoriale basato sulla necessità di restituire valore alla società e prendere posizione sulle tematiche fondamentali, affinché lo sport possa diventare il linguaggio inclusivo per eccellenza».