Bmw Italia accelera sull'elettrico, +42% di Bev nei primi nove mesi. Il Gruppo supera 68 mila vendite (+2,2%), Mini +19,5%

Bmw Group consolida la propria posizione nel mercato premium italiano nei primi nove mesi del 2026, con 68.001 vetture immatricolate, in crescita del 2,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il Gruppo raggiunge una quota del 35% del segmento premium, mentre accelera sul fronte della mobilità elettrica. Il marchio Bmw ha registrato 54.622 immatricolazioni, con una flessione dell'1,3% rispetto ai primi nove mesi del 2025 e una quota del 28,1% nel segmento premium.

Particolarmente positivo il risultato di Mini, che con 13.379 vetture vendute segna un incremento del 19,5%. A trainare la crescita è soprattutto l'elettrico. Nei primi nove mesi dell'anno Bmw e Mini hanno immatricolato complessivamente 6.605 vetture completamente elettriche, il 26,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo una quota del 27,4% nel segmento premium delle vetture BEV. Il marchio Bmw ha contribuito con 5.067 vetture completamente elettriche, in aumento del 42% su base annua.

Tra i modelli al centro della crescita c'è la nuova Bmw iX3, primo modello della Neue Klasse, che ha raggiunto oltre 100 mila ordini a livello mondiale e sta sostenendo anche in Italia le vendite della gamma X3. Bmw mantiene inoltre una posizione di rilievo nel mercato delle ibride plug-in, con 9.248 immatricolazioni nei primi nove mesi e una quota del 32,4% nel segmento premium di riferimento. Sul fronte delle due ruote, Bmw Motorrad ha registrato 12.850 vendite, confermando la leadership nel mercato premium italiano e nel segmento oltre 750 cc.

«I risultati dei primi nove mesi del 2026 confermano la solidità della nostra strategia e la capacità di Bmw Group di continuare a crescere in uno scenario caratterizzato da una trasformazione senza precedenti dell'industria automobilistica», ha dichiarato Sergio Solero, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia. «Il forte incremento delle vendite delle nostre vetture completamente elettriche dimostra che l'innovazione viene premiata quando riesce a coniugare sostenibilità, desiderabilità e valore per il cliente.

In particolare, la crescita del 42% delle Bmw elettriche rappresenta per noi un segnale molto incoraggiante e conferma la competitività della nostra offerta nel segmento premium». La divisione italiana della casa di Monaco conferma un approccio basato sull'apertura tecnologica, con un'offerta che comprende vetture elettriche, ibride e, in prospettiva, soluzioni basate su carburanti sostenibili. La strategia sarà accompagnata dal lancio di nuovi modelli, tra cui la nuova Bmw X5 e la nuova Bmw Serie 3. Secondo Bmw Italia, la forza dei marchi Bmw, Mini e Bmw Motorrad e la rete di partner sul territorio consentono al Gruppo di affrontare la trasformazione del settore con una strategia di lungo periodo.