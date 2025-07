Bmw Italia cresce del 6,7% nel primo semestre 2025. Exploit per le Mini elettriche, +273%

Primo semestre 2025 in terreno positivo per Bmw Italia, che migliora il risultato dello stesso periodo del 2024: grazie 47.454 unità immatricolate per i brand Bmw e Mini, la casa bavarese matura una crescita del 6,7%. Da gennaio a giugno 2025 le Bmw immatricolate sono state 39.712, per un aumento percentuale del 6,1%, mentre le Mini, con 7.742 vetture targate, hanno migliorato la performance commerciale del 9,9%. Riscontro positivo a livello numerico anche per i modelli elettrici che, con 3.704 unità sono cresciuti in percentuale del 50,8%. Le Bmw BEV sono migliorate nelle immatricolazioni del 18,5%, le Mini hanno compiuto un'exploit con una crescita del 273,3%. Notizie positive per i due brand anche sul fronte delle vetture elettrificate, in crescita del 40,1%, per un totale di 4.916 unità immatricolate tra Bmw e Mini. La casa bavarese, inoltre, ha mantenuto la leadership nel mercato premium migliorando del 4,6% la quota del primo semestre 2024, e raggiungendo la quota attuale del 29,8%.

Sul fronte delle due ruote il brand bavarese si conferma leader nel mercato oltre 500cc ed oltre 750cc, con 9.491 motociclette vendute in sei mesi. Guardando esclusivamente al mese di giugno 2025, Bmw Italia ha maturato un crescita di gruppo del 14%, con 8.024 unità immatricolate per i brand Bmw e Mini, di cui 6.687 unità (+10,8%) per il marchio Bmw e 1.337 (+33%) per quello Mini. Le performance delle vetture elettriche, con 685 unità totali, di cui 461 Bmw e 224 Mini, hanno portato ad un aumento percentuale del 26,6% rispetto a giugno 2024. Mentre le elettrificate sono cresciute del 147,7%, raggiungendo le 1.226 unità per il solo marchio Bmw, visto che la gamma Mini, attualmente, non include modelli ibridi plug-in. Infine, Bmw Motorrad, con 2.124 motociclette vendute, nel mese scorso ha maturato un aumento percentuale del 5,2%.