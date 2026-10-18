DealerStat, Bmw è il miglior brand nei servizi post vendita secondo i concessionari

BMW Italia è stata premiata come miglior brand nel service secondo i dealer nell’ambito di DealerSTAT 2026. Il riconoscimento è stato annunciato in occasione della sesta edizione di Service Day, l’appuntamento di riferimento dedicato all’evoluzione del post-vendita automotive. Il risultato, elaborato da Quintegia sulla base dei dati, premia la capacità di BMW Italia di rispondere alle attese della Rete nelle diverse aree del post-vendita. Lo studio DealerSTAT rileva ogni anno, attraverso la voce dei concessionari, i punti di forza e le aree di miglioramento nel rapporto con le Case automobilistiche, favorendo il confronto con il management e lo sviluppo di iniziative condivise con la Rete. La rilevazione 2026, condotta dal 2 marzo al 3 aprile, ha coinvolto 33 marchi e il 63% dei dealer italiani.

BMW ha ottenuto una valutazione di 4,18 su 5, ampiamente superiore alla media italiana di 3,24. MINI si è classificata al secondo posto, completando un risultato di particolare rilievo per il BMW Group. BMW è risultata al vertice nel business dei ricambi, nel marketing post-vendita, nella gestione delle richieste di garanzia e nella competitività dei pacchetti di manutenzione proposti dalla Casa. Il marchio si è posizionato tra i primi tre in 11 categorie su 12, registrando un risultato stabile o in crescita in tutte le aree analizzate.

“Ricevere questo riconoscimento – ha dichiarato Gianluca Durante, Customer Support Director di BMW Italia - è, per me, per il mio team e per BMW Italia, motivo di grande orgoglio, soprattutto perché arriva direttamente dai nostri Dealer. Essere premiati per la terza volta come marchio numero uno nel Service conferma il valore di una collaborazione costruita ogni giorno sulla fiducia, sulla qualità e sulla volontà comune di mettere il cliente al centro. Il premio appartiene a tutta la Rete BMW Italia e alle persone che, con competenza e passione, lavorano per offrire un’esperienza di servizio sempre più moderna, innovativa e sofisticata, ma al tempo stesso attenta alle relazioni umane e vicina alle esigenze dei clienti. Non lo consideriamo un punto di arrivo, bensì un nuovo punto di partenza per continuare a essere il riferimento del mercato.”

Il riconoscimento ottenuto a Service Day si aggiunge a quello assegnato a BMW nel maggio 2026 in occasione dell’Automotive Dealer Day, quando il marchio è stato premiato da DealerSTAT come Casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei dealer in Italia. Due affermazioni che, considerate insieme, confermano la qualità della relazione costruita da BMW Italia con la propria Rete: una partnership di alto livello, capace di coniugare visione strategica, eccellenza operativa e attenzione costante alle persone e ai clienti.