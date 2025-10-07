Bmw Italia, primi 9 mesi in crescita (+6,1%) nonostante calo mercato. Mini boom: 11.193 unità (+20,8%). Bmw leader premium

Con 66.518 unità dei marchi Bmw e Mini immatricolate complessivamente Bmw Italia chiude i primi nove mesi del 2025 in crescita del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo risultato, ribadisce l'azienda, è stato ottenuto nonostante un mercato nazionale che complessivamente ha perso il 3,3% e con un segmento premium in flessione dell'1,3%. Pur in questo scenario il marchio Bmw ha consolidato tra gennaio e settembre la leadership del segmento premium con 55.325 unità immatricolate (+3,5% rispetto allo stesso periodo del 2024). La marca Mini è cresciuta in Italia del 20,8% raggiungendo le 11.193 immatricolazioni. Bmw Motorrad, in un mercato delle due ruote oltre 500 cc che è in forte contrazione (-9,9%), è leader nel segmento premium nelle classi oltre 500 cc e oltre 750 cc con 14.091 motociclette immatricolate in nove mes. Bmw Italia sottolinea l'importante crescita fatta segnare dalle vetture elettriche deli Gruppo, arrivate in 9 mesi a 5.221 unità (+42,5%). Ancora superiore la quota delle elettrificate (Phev) in aumento del 71,1% a 8.098 unità.

Con un chiaro riferimento al lavoro del team di Bmw Italia e dei suoi partner - impegnati nell'applicazione del format Retail Next che arriverà a fino anno al 70% degli outlet - Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di Bmw Italia ha ribadito che «Il risultato raggiunto nei primi nove mesi dell'anno è il frutto di una strategia chiara e solida e di un grande lavoro di squadra di Bmw Italia, Bmw Bank, Alphabet e la nostra rete di partner concessionari». «In un quadro generale in flessione, sia a livello generale che nel segmento premium, cresciamo con tutti i brand, consolidiamo la leadership di mercato e facciamo segnare importanti performance nelle vendite di vetture elettriche ed elettrificate». «La nostra strategia di neutralità tecnologica - ha concluso Di Silvestre - si sta dimostrando la più capace per andare incontro alle diverse esigenze dei clienti italiani. E con la recente presentazione della Bmw iX3, la prima vettura della generazione Neue Klasse, stiamo tracciando la strada del futuro della mobilità".