Bmw Italia, riorganizzazione ai vertici: Dario Mennella sarà Direttore Vendite. Gianluca Durante guiderà la divisione Customer Support

Variazioni organizzative ai vertici di Bmw Italia, a partire dal 1° aprile 2026. Nell'ambito di un percorso di crescita e valorizzazione delle competenze interne al gruppo, Dario Mennella assumerà l'incarico di Direttore Vendite Bmw, mentre Gianluca Durante guiderà la divisione Customer Support. Dario Mennella, 48 anni, laureato in Ingegneria Meccanica all'Università Federico II di Napoli, è in Bmw Group dal 2009. Nel corso della sua carriera nella filiale italiana ha ricoperto diversi ruoli, tra cui area manager, commercial planning manager, corporate and direct sales manager e head of used car per i brand Bmw e Mini.

Dal 1° settembre 2022 era direttore customer support. Nel nuovo incarico sarà responsabile delle attività commerciali del marchio Bmw sul mercato italiano. Gianluca Durante, 50 anni, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Federico II di Napoli, è entrato in Bmw Italia nel 2006. In precedenza ha ricoperto le posizioni di Area Manager, Finance Manager e General Manager di Bmw Roma. Dal 1° settembre 2022 era Direttore Vendite Bmw. Dal prossimo aprile passerà alla guida della divisione Customer Support, con la responsabilità delle attività post-vendita e dei servizi alla clientela.