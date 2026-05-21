Bmw Italia, Sergio Solero nuovo presidente e amministratore delegato. Posizione che aveva già ricoperto dal 2014 al 2019

Dal prossimo primo luglio Sergio Solero assumerà nella sede di San Donato Milanese la carica di presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, posizione che aveva già ricoperto dal 2014 al 2019. Prenderà il posto di Massimiliano Di Silvestre che, dopo sette anni alla guida della filiale italiana della Casa di Monaco, lascia l'azienda per affrontare nuovi incarichi professionali. «Nei sette anni in cui ha ricoperto la carica di presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - ha commentato Bernhard Kuhnt, head of region Europe di Bmw AG - Massimiliano Di Silvestre ha dimostrato una forma di leadership al tempo stesso determinata e profondamente connessa con il mercato, una rara combinazione che ha lasciato un segno duraturo sull'organizzazione e sulle persone che lavorano in azienda».

Solero, 55 anni coniugato con tre figli, è laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano. Lavora per il Bmw Group da 29 anni e prima della carica di vertice in Bmw Italia dal 2014 al 2019, ha ricoperto diverse posizioni in Casa madre . E' stato vice president sales steering and marketing aftersales and customer support, poi vice president retail development e recentemente president and ceo di Bmw Switzerland. Kuhnt ha sottolineato che Solero «avrà a disposizione una squadra di grande valore che in questi anni ha dimostrato di poter competere su tutti i fronti per raggiungere risultati di prestigio sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo».