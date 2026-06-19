Bmw, la Neue Klasse prodotta in Messico dal 2027. Investimento da 800 milioni di euro per costruire auto elettriche

Bmw produrrà veicoli elettrici in Messico a partire dal 2027. L'azienda ha confermato che lo stabilimento di San Luis Potosí fabbricherà i nuovi modelli iX3 e i3 della Neue Klasse, in coincidenza con il decimo anniversario della posa della prima pietra del complesso industriale. Questa decisione consolida il ruolo del Paese come centro manifatturiero strategico globale, supportato da un investimento di 800 milioni di euro annunciato nel 2023 per l'ampliamento di 110.000 metri quadrati destinati a vetture e batterie ad alta tensione.

L'impatto economico nella regione è notevole: la fabbrica offre un impiego diretto a circa 3.700 persone e ha generato oltre 32.000 posti di lavoro indiretti. Nel comune di Villa de Reyes, l'attività ha trainato le esportazioni con un incremento del 1600%, arrivando a concentrare il 42% delle vendite estere totali dello stato alla fine del 2025. Il progetto industriale comprende anche programmi di formazione duale che hanno già qualificato 570 apprendisti, con un tasso di assunzione finale del 95%.