Bmw, il leader premium ora svetta nel sostenibile. Nel 2022 ha venduto 2,4 ml di auto di cui 400 mila ricaricabili con la spina

COURMAYEUR - Ai piedi del Monte Bianco, la suggestiva cornice dello Spazio Bmw di Courmayeur (attiva fino ad aprile) ospita l’analisi di Massimiliano Di Silvestre, presidente e Ad di Bmw Italia. Un viaggio tra presente e futuro per raccontare come il gruppo accelererà ulteriormente sul fronte delle alimentazioni sostenibili, facendo di Mini il leader delle eco-compatte glamour e di Bmw l’esempio virtuoso nel lusso sportivo. L’analisi parte da una celebrazione: «Quest’anno festeggiamo i 50 anni di Bmw Italia che aprì i battenti il 30 luglio 1973 a Palazzolo di Sona, Verona, prima di trasferirsi nel Milanese. Inoltre festeggiamo i 20 anni di Bmw Roma. E con un progetto speciale di comunicazione racconteremo il nostro modo di interpretare l’elettromobilità in modo emozionale attraverso la musica, la creatività e l’arte. Questa è l’Italian Bmw Way!». Sostanza e lusso per coinvolgere gli appassionati anche nei test drive, sempre con uno sguardo ai nuovi scenari.

Ma come è andato l’anno scorso? «A livello mondiale – spiega Di Silvestre - il Bmw Group ha accelerato la crescita nella mobilità elettrica, raddoppiando le vendite di Bev con 215.755 Bmw e Mini a emissioni zero. Un importante traguardo è stato la consegna del veicolo n° 500mila completamente elettrico. In totale, comprendendo Rolls-Royce, nel 2022 abbiamo venduto 2.399.636 veicoli nel mondo, con una lieve flessione del 4,8% dovuta alla carenza di forniture, alle chiusure per pandemia in Cina e al conflitto in Ucraina». Naturalmente è stato il marchio Bmw a trainare il gruppo. «Gli oltre 2,1 milioni di unità valgono la leadership nel segmento premium». Importante la crescita dei veicoli elettrificati (+35,6% comprendendo i plug-in) con 372.956 consegne.

«Ciò che più ci esalta – aggiunge il manager – è l’elevato numero di ordini per modelli come X1 e la nuovissima iX1, la i4, la iX e la i7, prima ammiraglia sportiva e di lusso completamente elettrica. Nel corso dell’anno amplieremo la gamma elettrica con la i5. Anche il brand ultrasportivo M GmbH, che ha chiuso il 50° anniversario con un record di crescita a 177.257 unità, ha lanciato i primi due modelli elettrificati». Anche i clienti di Mini si stanno abituando all’elettrificazione (+14,3% incluse le plug-in): la Cooper SE a batteria è la versione più venduta del marchio, con 43.744 unità. E perfino Rolls-Royce, che ha registrato il record di vendite dei suoi 118 anni con 6.021 auto (27 in Italia), ha presentato Spectre, la prima super coupé elettrica extralusso al mondo. «Anche in Italia – fa notare Di Silvestre - abbiamo confermato la leadership del mercato premium con 65.287 unità. Siamo primi pure nel segmento top delle elettrificate con una quota del 33% e 11.776 vetture Bmw e Mini vendute. La performance eccellente della nuova X1 ci darà ulteriore slancio quest’anno e molto ci aspettiamo da prodotti fondamentali per il business come XM, M3 Touring, la nuova Serie 5 e le rinnovate X5, X6 e X7».

Il filone ecologico è sempre più centrale: «Il 55% delle Serie 4 Gran Coupé immatricolate è elettrico. Per quest’anno abbiamo un line up di modelli straordinario. Prevediamo di consolidare la crescita continuando a incrementare l’elettromobilità. Siamo preparati, come la rete dei partner, ad affrontare le sfide con un’offensiva di prodotti da togliere il fiato. L’obiettivo è di arrivare almeno al 15% di veicoli elettrici sul totale delle nostre vendite mondiali. Con il lancio della i5 faremo un altro passo importante. Il futuro del Bmw Group è elettrico, circolare e digitale, come dimostra il prototipo i Vision Dee svelato al Ces di Las Vegas che indica la nostra visione del progresso. Intanto la scossa sul nostro mercato arriverà dalla iX1, dalla nuova Serie 5 per la prima volta anche full electric e dalla i4 eDrive35 che completa la gamma». La più avanzata vetrina tecnologica è oggi la nuova Serie 7, l’ammiraglia di 5,39 metri disponibile anche in versione i7 full electric che costa 150mila euro ma offre (con i suoi 3 motori per 544 CV) trazione integrale, oltre 600 km d’autonomia e un abitacolo da business class con maxischermo posteriore a effetto-cinema. In vetrina a Courmayeur anche la nuova M3 Touring.