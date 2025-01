BMW Motorrad tocca il record di vendite globali nel 2024 con 210.408 motociclette. Italia al terzo posto con 16.617 unità

E' il miglior risultato di vendite della sua storia, quello fatto registrare da BMW Motorrad nel 2024, con un totale di 210.408 motociclette vendute. A tirare la volata ci ha pensato la Germania che si conferma il mercato principale, contribuendo in modo significativo al record di vendite di BMW Motorrad, insieme alle regioni Europa, USA, Asia e America Latina. Ad incidere sul risultato, un portafoglio prodotti con offerte distintive per ogni segmento, oltre all'introduzione sul mercato di nuovi modelli come le potenti M 1000 XR e S 1000 XR, i nuovi modelli GS di classe media F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure, oltre ai modelli Heritage casual R 12 e R 12 NineT, per non parlare delle R 1300 GS e GS Adventure con il motore Boxer. «Desidero ringraziare di cuore i nostri clienti - ha commentato Markus Flasch, responsabile di BMW Motorrad - e la nostra community in tutto il mondo per la straordinaria fiducia che hanno riposto in noi anche nel 2024.

Con il miglior risultato di vendite nella storia dell'azienda, BMW Motorrad si conferma leader nel segmento delle moto premium a livello globale». Con 118.727 motociclette vendute, l'Europa si conferma la regione di vendita più forte. La Germania, con 26.177 unità consegnate, rimane il mercato europeo principale. Seguono Francia (20.693 unità), Italia (16.617 unità) e Spagna (13.009 unità). Un contributo rilevante alla performance europea è arrivato dall'Europa centrale, con 11.411 veicoli venduti. In altre altre regioni, diversi mercati strategici per BMW Motorrad hanno concluso il 2024 con soddisfacenti performance di vendita: USA (17.272 unità), Brasile (15.267 unità), Cina (13.872 unità) e India (8.301 unità). «Il nostro record di vendite nel 2024 - ha detto Stephan Reiff, responsabile vendite e marchio - è una chiara testimonianza della forte attrattiva globale di BMW Motorrad e del nostro portafoglio prodotti».

«Nel 2025 - ha detto ancora Reiff - noi di BMW Motorrad non risparmieremo alcuno sforzo per rafforzare la nostra posizione di leadership nel segmento premium delle moto a livello globale, offrendo ai nostri clienti tanti nuovi e innovativi modelli e prodotti. Anche quest'anno i nostri clienti e fan potranno aspettarsi numerose anteprime mondiali, eventi di grande rilievo e offerte emozionali, tutte dedicate al mondo delle motociclette».