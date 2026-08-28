Bmw, la Neue Klasse trascina le vendite di Bev: toccata quota 2 milioni. iX3 e i3 protagonisti della crescita

Il gruppo Bmw ha annunciato di aver superato il traguardo dei due milioni di vetture completamente elettriche consegnate nel mondo dal debutto della prima i3, avvenuto alla fine del 2013, un risultato che testimonia il percorso intrapreso dal marchio nel campo dell'elettrificazione. Se si considerano anche le ibride plug-in, il numero complessivo dei veicoli elettrificati consegnati ai clienti sale a circa 3,5 milioni e la crescita continua anche nel 2026, quando nel primo semestre oltre un'auto su quattro venduta dal gruppo a livello globale è elettrificata.

In Europa, dove la transizione verso la mobilità a batteria procede con particolare slancio, le Bev hanno raggiunto il 28% delle vendite complessive, sostenute anche dall'arrivo della nuova generazione di modelli della Neue Klasse. Tra questi, la Bmw iX3 sta assumendo un ruolo di primo piano, contribuendo alla crescita delle vendite europee: nel secondo trimestre le vetture completamente elettriche hanno registrato un incremento del 38%, arrivando a 81.445 unità. La risposta del mercato alla iX3 appare particolarmente significativa, tanto che, dalla sua presentazione, circa una Bmw elettrica su tre ordinata in Europa è stata proprio questo modello, mentre all'interno della famiglia X3 la versione a batteria rappresenta già la metà degli ordini.

A segnare simbolicamente il raggiungimento dei due milioni di Bev è stata una Bmw i5 M60 xDrive, uscita dallo stabilimento di Dingolfing e consegnata a un cliente in Spagna, mentre il percorso della Neue Klasse è proseguito ad agosto con l'avvio della produzione della nuova Bmw i3 nello stabilimento di Monaco. Anche in questo caso le prime indicazioni sono positive, con una domanda già sostenuta prima dell'effettivo debutto sul mercato, un segnale che rafforza le aspettative del gruppo sulla nuova generazione di modelli elettrici.