Bmw Neue Klasse, non solo auto ma rivoluzione industriale. Con grandi vantaggi sui tempi e i costi di produzione

Quella che Bmw definisce Neue Klasse non è solo una famiglia di modelli inediti che si rifanno nel design alle iconiche automobili degli Anni '60 che vennero allora presentate appunto come Neue Klasse. È soprattutto una nuova filosofia industriale, che è intervenuta su tutti gli aspetti della creazione, dello sviluppo e della fabbricazione di un nuovo modello. Con grandi vantaggi sui tempi e i costi di produzione. «Entro il 2027 traferiremo tutta l'innovazione di Neue Klasse all'intera gamma di Bmw - ha detto Walter Mertl che dal 2023 è chief financial officer del Gruppo bavarese - utilizzando l'evoluzione dei sistemi, delle tecnologie e dei processi. Tra 24 mesi ne beneficeranno tutti i modelli Bmw, dalla Serie 3, la Serie 5 serie, la X5, la X3 (gemella della iX3 già presentata ndr), la X7, tutto il portafoglio, anche la Serie 7».

La stessa azienda di Monaco aveva precisato nei mesi scorsi che la strategia Neue Klasse consente maggiore efficienza, sostenibilità e integrazione digitale attraverso una nuova architettura ma anche la progettazione semplificata, un maggiore utilizzo di materiali riciclati, una logistica ottimizzata e l'implementazione di tecnologie di Industria 4.0 come simulazioni virtuali per pianificare produzione e formazione dei dipendenti. «Questo approccio questo ci consente di ridurre i costi di produzione, di raggiungere obiettivi di neutralità climatica e stabilire nuovi standard. La nuova architettura Ncar, ad esempio, riduce il numero di componenti e le varianti, semplifica i processi di carrozzeria e ottimizza la produzione dei cablaggi». Concentrandosi su un'unica variante di trasmissione e sfruttando i vantaggi della nuova architettura EV (che secondo alcune fonti potrà essere dotata anche di unità elettrificate a benzina) Bmw mira dunque ridurre significativamente i costi di produzione.

Una conferma arriva dallo stesso Mertl che, riferendosi alla Serie 3 mostrata (seppure camuffata) durante l'evento di lancio della iX3 ha detto: «La nuova piattaforma servirà per tutto, non solo per l'elettrico, ma anche per i motori benzina e diesel». Ed ha aggiunto: «La futura vetture che abbiamo mostrato non è solo una i3, è anche un Serie 3 con motore termico». Sollecitato a fornire una quantificazione dei risparmi che potranno essere ottenuti entro il 2027 il cfo del Gruppo Bmw ha detto di non poter essere dettagliato su questo punto («sono importanti, ecco perché stiamo accelerando l'introduzione alla Neue Klasse in tutta la gamma») ma ha fatto l'esempio dello sviluppo della Generazione 6 dei sistemi elettrici. «Solo parlando della batteria - ha detto - quella della Generazione 6 sarà meno costosa del 40-50% rispetto alla Gen 5. Questo ci permeerà di compensare i forti investimenti tecnogici, e naturalmente lo sviluppo dei motori termici Euro 7».