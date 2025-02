Bmw, nuove batterie e ricarica a 800 V per modelli elettrici. Entro fine anno il debutto su Neue Klasse

PER MARCA

Grazie al sistema di ricarica a 800 V di sesta generazione le future Bmw elettriche accorceranno notevolmente i tempi di rifornimento delle proprie batterie. La novità, anticipano da Monaco, farà il suo debutto sui prossimi modelli della Casa dell'Elica a partire dalla fine di quest'anno e si basa sull'impiego di un'unità di controllo centrale intelligente, sviluppata e prodotta internamente, presso lo stabilimento di Landshut, che gestirà la nuova batteria ad alta tensione.

"Ogni modello completamente elettrico della Neue Klasse - sottolineano dalla Germania - beneficerà di queste innovazioni. Il primo entrerà in produzione di serie entro la fine dell'anno presso lo stabilimento di Debrecen, in Ungheria". Oltre al debutto dell'unità di controllo centrale "Energy Master", appunto, da segnalare la nuova architettura di batteria ad alta tensione con densità superiore del 20%. Questo nuovo pacchetto - assicurano da Monaco di Baviera - permetterà una velocità di ricarica superiore del 30% e un'autonomia maggiore in media del 30%. Intanto, gli impianti che realizzeranno le batterie ad alta tensione Gen6 stanno già prendendo forma a Irlbach-Straßkirchen (Bassa Baviera), Debrecen (Ungheria), Shenyang (Cina), San Luis Potosí (Messico) e Woodruff, negli Stati Uniti, nei pressi dell'impianto di Spartanburg dove la Casa dell'Elica produce numerosi Suv.