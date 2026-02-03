Bmw, la produzione 2025 dello stabilimento di Regensburg è da record. Con 356.901 veicoli è la più alta del gruppo in Europa

Nel 2025 sono stati prodotti 356.901 veicoli nello stabilimento Bmw di Regensburg, si tratta di un nuovo record che lo rende l'impianto automobilistico con il volume di produzione più elevato del gruppo nel Vecchio Continente. Lo scorso anno oltre 150.000 veicoli tra quelli prodotti a Regensburg erano elettrificati, mentre il modello con i volumi maggiori è stato il Suv X1, con oltre 266.000 unità realizzate. Tra le auto prodotte, 100.000 sono state inviate all'estero, mentre più della metà è stata destinata al mercato europeo ed oltre 55.000 veicoli sono rimasti nel mercato tedesco. Un traguardo, quello del 2025, arrivato in concomitanza dei 40 anni di questa sede produttiva che, dalla sua apertura, nel 1986, ha costruito 8,7 milioni di veicoli. Migliorando le misure di efficienza del sistema produttivo, dal 2019 sono stati ridotti i costi di oltre un quarto.

Un'ulteriore evoluzione è passata attraverso la digitalizzazione, che annovera l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel reparto verniciatura ed un sistema di controllo del traffico relativo alla fornitura dei componenti basato su cloud. Attualmente, a Regensburg si lavora su tre turni, 24 ore su 24 ed ogni 57 secondi un nuovo veicolo esce dalla catena di montaggio, ha specificato il direttore dello stabilimento Armin Ebner, che ha sottolineato come la produzione giornaliera sia di oltre 1.400 veicoli. «Con questo record di produzione, non solo abbiamo raggiunto un nuovo massimo storico nei 40 anni di storia dello stabilimento - ha spiegato Ebner - ma, come nell'anno precedente, abbiamo anche aiutato gli stabilimenti tedeschi del gruppo a produrre nuovamente oltre un milione di veicoli nel 2025».