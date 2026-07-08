Bmw riconquista il 2° posto nella classifica delle elettriche in Germania. Nel 2° trimestre ha venduto 19.000 auto

Bmw ha riconquistato il secondo posto nelle immatricolazioni di auto elettriche in Germania. Nel secondo trimestre, solo il leader di mercato Volkswagen ha preceduto la casa di Monaco, come si evince dai dati dell'Ufficio federale tedesco per la motorizzazione (Kraftfahrt-Bundesamt). Tesla, Skoda e Audi hanno invece perso posizioni in classifica.

Il chiaro numero uno rimane Volkswagen con 25.600 nuove immatricolazioni nel secondo trimestre. Seguono Bmw con oltre 19.000 e Skoda con 18.700, davanti a Tesla con 16.000, Mercedes con 15.700 e Audi con 12.400. Nel primo trimestre la classifica era ancora diversa: all'epoca, dopo Vw seguivano i marchi Skoda, Tesla e Audi, mentre Bmw riusciva a raggiungere solo il quinto posto, davanti a Mercedes al sesto.