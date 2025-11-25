BMW Roma: la rivoluzionaria iX3 illumina l'inaugurazione della rinnovata sede di Via Salaria

Dopo l'anteprima di febbraio 2024 con la X2, BMW inaugura ufficilamente la filiale romana del Gruppo in Via Salaria. Protagonista della serata-evento, stavolta, è la nuova iX3, primo modello della generazione “Neue Klasse”. Una vettura che, nelle parole del Presidente e AD di BMW Italia Massimiliano Di Silvestre, "traccia la strada della mobilità sostenibile in termini di digitalizzazione, tecnologia, elettrificazione, design ed esperienza di bordo."

Un salto in alto garantito già a partire dalla nuova piattaforma ad 800 Volt, che riduce al minimo i tempi di ricarica con la complicità del caricatore di bordo in grado di reggere fino a 400 kW di picco. Caratteristiche fondamentali per un modello che dichiara un’autonomia WLTP superiore agli 800 km, senza sacrificare nulla in termini di prestazioni. Quest'ultime sono assicurate da 345 kW/469 CV di potenza, scaricata sulla trazione integrale della BMW iX3 50 xDrive. È in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi.

Un discreto passo in avanti in termini sostenibilità, prestazioni ed efficienza che spazia dal prodotto, in questo caso la iX3, parallelo al progetto di rinnovamento del retail che chiude il cerchio a Roma dopo aver coinvolto 41 sedi sparse in Italia. Un restyling che va oltre il semplice rinnovamento degli spazi espositivi per creare ambienti caldi, eleganti e altamente immersivi, capaci di offrire un’esperienza autentica e personalizzata. È quanto espresso dall'AD di BMW Roma Salvatore Nanni: "Via Salaria oggi è più simile a una casa che ad un tradizionale showroom di auto. Abbiamo adottato un approccio lifestyle dove conta l’esperienza di brand e dove ogni dettaglio è importante."