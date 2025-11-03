BMW e Samsung insieme per validare le batterie allo stato solido sviluppate insieme a Solid Power

BMW coinvolge anche Samsung SDI nello sviluppo e nell’industrializzazione delle batterie allo stato solido alla quale lavora sin dal 2016 con la Solid Power. La casa tedesca ha infatti annunciato che il gigante coreano darà un proprio fondamentale contributo ai processi di valutazione e validazione delle nuove celle la cui tecnologia promette di far fare un passo decisivo alla mobilità elettrica.

BMW sta già sperimentando le batterie allo stato su una BMW i7 marciante in vista di un loro utilizzo su larga scala sfruttando i vantaggi di questa tecnologia che sono due: la maggiore densità d’energia che vuol dire batterie più piccole a parità di autonomia e di peso e volume a parità di capacità; i livelli maggiori di sicurezza dovuti all’adozione di un elettrolita solido invece che liquido.

Di qui la definizione di batteria allo stato solido che, in questo modo, è meno soggetta ad infiammabilità ed è più stabile alle alte temperature rendendo così più veloci e sicure anche le operazioni di ricarica ad alta potenza. L’elettrolita solido è la chiave e sarà fornito dalla Solid Power che ne ha sviluppato uno a base solforosa, analogamente a quanto fatto da altri costruttori.

BMW group ha un intero reparto, condotto da Martin Schuster e denominato Battery Cell and Cell Module, che lavora alle batterie per le quali il costruttore tedesco di avvale di circa 300 partner, tra cui start-up, fornitori e università. Tra questi c’è anche Samsung SDI Il cui ruolo è a questo punto fondamentale per la validazione industriale e commerciale del prodotto finale.

Detto in soldoni: bisognerà decidere come produrre le celle allo stato solido su vasta scala, nel modo più economico e con livelli di qualità costanti, tenuto conto che saranno necessari nuovi processi e nuovi macchinari di produzione. L’esperienza di Samsung sarà sicuramente preziosa per l’ultimo e fondamentale tratto di strada per rendere la nuova tecnologia davvero utilizzabile sulle autovetture.