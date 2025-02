Bmw sospende ammordernamento fabbrica di Oxford per le Mini elettriche

Bmw ha deciso di sospendere i lavori per l'ammodernamento del suo stabilimento di Cowley (Oxford) nel Regno Unito, finalizzati alla produzione anche in quell'impianto dell'ultima Mini elettrica, che già viene costruita in Cina. Al riguardo - riferiscono la Bbc e i maggiori media Gb - Bmw ha affermato di aver deciso di non accettare la sovvenzione da 60 milioni di sterline (sul costo complessivo di 600 milioni) che era stata approvata dal Governo a questo scopo, ma di essere rimasta in «stretto dialogo» con le Autorità. A monte di questo slittamento, di cui non sono stati comunicati i tempi, la Casa tedesca proprietaria di Mini ha spiegato che la decisone è stata presa a causa delle «molteplici incertezze che affliggono l'industria automobilistica».

Nel frattempo, l'impianto di Oxford continuerà a produrre Mini con motori ICE. Lo stabilimento - inaugurato dal 1913 sotto la marca Morris - impiega oggi 4.500 persone e secondo i piani di Bmw dovrebbe comunque diventare un impianto esclusivamente elettrico entro il 2030. Quando nel 2023 era stato annunciato l'investimento complessivo da 600 milioni di sterline, l'azienda puntava a far partire la produzione a Oxford della Mini Cooper elettrica e del crossover elettrico Mini Aceman entro il 2026, una inversione di tendenza rispetto al precedente piano di far arrivare in Europa e Usa la produzione delle più economiche fabbriche cinesi.