BMW stima margine operativo fino al 10% nel 2023 con auto elettriche. La sua quota di BEV raggiungerà il 15%

MONACO DI BAVIERA - BMW stima di conseguire un margine operativo «tra l’8 e il 10%» nel 2023, a fronte dell’8,5% raggiunto nel 2022. La performance, ha dichiarato Bmw, è legata principalmente «all’ulteriore forte aumento previsto nelle vendite di modelli completamente elettrici». Il gruppo bavarese prevede che la quota di vendite di veicoli completamente elettrici sulle vendite totali salga al 15% nel 2023, rispetto al 9% dello scorso anno. «Soprattutto in condizioni difficili, il gruppo Bmw sta mostrando un alto grado di resilienza», ha dichiarato il ceo Oliver Zipse in una nota. Bmw si aspetta per il 2023 consegne destinate ad aumentare leggermente dal 2022 e «prezzi di vendita che rimangono a un livello stabile». La casa tedesca stima che il mercato delle auto usate si normalizzerà quest’anno «a causa della maggiore disponibilità di nuove auto», si legge in una nota stampa. La società ha confermato i risultati per il 2022 riportati la scorsa settimana, incluso un EBIT di 10,6 miliardi di euro e un margine dell’8,6%.

Bmw prevede poi che i principali motori di crescita della sua attività quest’anno saranno i suoi modelli premium e i veicoli completamente elettrici a batteria (BEV). Il gruppo punta a consegnare 2 milioni di veicoli completamente elettrici entro il 2025, cifra che dovrebbe salire a oltre 10 milioni entro il 2030. I primi veicoli elettrici del marchio Mini dovrebbero entrare nel mercato quest’anno, dopo che la gamma Rolls-Royce ha lanciato il suo primo modello completamente elettrico Rolls-Royce Spectre nel 2022 e raggiungerà i clienti nel 2023. «A seconda delle condizioni di mercato prevalenti nella seconda meta del decennio, dello sviluppo dei prezzi e della disponibilita delle materie prime e del ritmo con cui viene costruita un’infrastruttura di ricarica completa, Bmw prevede di raggiungere una quota di BEV superiore al 50% prima del 2030», ha fatto sapere la società, dopo aver segnalato che la sua quota di BEV raggiungerà il 15% nel 2023. La casa automobilistica ha rafforzato gli sforzi per la transizione verso i veicoli elettrici, annunciando a ottobre che sta cercando di investire 1,7 miliardi di dollari negli Stati Uniti per costruire veicoli e batterie. Ha inoltre introdotto una flotta pilota di veicoli a idrogeno all’inizio di quest’anno.