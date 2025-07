BMW, un ottimo primo semestre: la vendite totali tengono, le elettriche volano

PER MARCA

Il Bmw Group ha registrato un leggero incremento delle vendite nel secondo trimestre del 2025, con 621.271 unità consegnate globalmente tra aprile e giugno, pari a un +0,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel complesso, la prima metà dell'anno ha visto 1.207.388 veicoli Bmw, Mini e Rolls-Royce raggiungere i clienti, in lieve calo (-0,5%) rispetto all'anno precedente. Protagonisti della crescita sono stati i veicoli elettrificati (BEV e PHEV), che hanno toccato quota 318.949 unità da gennaio a giugno, segnando un +18,5% su base annua. Le sole auto totalmente elettriche hanno rappresentato 220.540 unità (+15,7%).«

La nostra gamma di prodotti - ha dichiarato Jochen Goller, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG con responsabilità per Clienti, Marchi e Vendite - continua ad attrarre la clientela globale. Nel secondo trimestre abbiamo raggiunto un importante traguardo con la consegna del nostro 1,5 milionesimo veicolo completamente elettrico». Il marchio Mini, forte della piena disponibilità della nuova gamma, ha registrato una crescita robusta: 133.778 veicoli consegnati nel semestre (+17,3%), con aumenti in tutte le regioni e una forte domanda per i modelli full-electric, che hanno rappresentato oltre un terzo delle vendite globali.

Rolls-Royce ha visto un incremento del +9,4% nel secondo trimestre, mentre la performance semestrale è stata stabile con 2.796 unità (-0,8%). Bmw Motorrad, invece, ha registrato un calo del -6,3% nel semestre, con 105.909 moto e scooter venduti. A livello geografico, le vendite sono aumentate in Europa (+8,2%) e nelle Americhe (+3,4%), mentre si è registrata una contrazione nel mercato asiatico (-11,1%), influenzata soprattutto dalla flessione in Cina (-15,5%).