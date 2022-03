BMW: utile netto 2021 balza a 12,463 mld (+223%), ricavi +12,4% a 111,239 mld. Consegne a 2.521.000 (+8,4%)

MONACO - BMW ha chiuso il 2021 con un utile netto di 12,463 miliardi di euro, in crescita del 223,1% rispetto al 2020, quando l’utile era stato d 3,857 miliardi. Il risultato, si precisa in una nota di Bmw, è un massimo storico per il gruppo automobilistico tedesco. I ricavi sono stati di 111,239 miliardi d euro, in aumento del 12,4% su anno. Le consegne sono state pari a 2.521.514 unità, con un +8,4% sul 2020. Il 13% delle consegne è di auto elettrificate: 328.314 unità, con un +70,4% su anno. Il cda proporrà agli azionisti la distribuzione di un dividendo di 5,80 euro per azione ordinaria (1,90 euro l’anno precedente) e di 5,82 euro per azione privilegiata (da 1,92 euro), per un ammontare complessivo di 3,827 miliardi di euro (+205,4% rispetto al 2020).