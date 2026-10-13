Bmw: vendite in calo del 6,3% nel terzo trimestre a 551.072 auto. Performance negativa in Cina fattore determinante

Le vendite di Bmw sono calate nuovamente nel terzo trimestre; a pesare sull'azienda con sede a Monaco è stata soprattutto la debolezza del mercato cinese, un'area strategica fondamentale. Il gruppo – che comprende il marchio principale Bmw e sussidiarie come Mini e Rolls-Royce – ha registrato martedì un calo del 6,3% su base annua delle vendite globali nel terzo trimestre, scese a 551.072 veicoli. Il dato è risultato decisamente migliore rispetto a quello delle rivali tedesche, tra cui Volkswagen e Mercedes-Benz. La performance negativa in Cina è stata il fattore determinante del calo complessivo di Bmw: le vendite nel Paese sono crollate del 24,8%, attestandosi a 114.355 veicoli. Tutti i costruttori tedeschi stanno attualmente risentendo di una guerra dei prezzi in un mercato in contrazione, e Bmw non fa eccezione. In Europa, Bmw ha beneficiato della forte domanda di auto elettriche, con vendite in crescita del 37,5% a quota 81.941 veicoli.

Bmw ha registrato risultati positivi anche negli Stati Uniti, dove lo stabilimento di Spartanburg (Carolina del Sud) non è soggetto agli elevati dazi doganali; il bilancio finale segna un aumento del 2,5%, con 106.741 veicoli venduti. Se dovessero persistere le tendenze divergenti tra Stati Uniti e Cina, in un futuro prossimo i due mercati potrebbero scambiarsi le posizioni di secondo e terzo mercato più importante dopo l'Europa. Nei primi nove mesi dell'anno, Bmw ha consegnato 1,7 milioni di veicoli, registrando un calo del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. «In condizioni di mercato difficili, siamo riusciti a tenere testa alla concorrenza in Europa e negli Stati Uniti», ha dichiarato il direttore vendite Jochen Goller commentando i risultati. «In particolare, la costante tenuta degli ordini per i nostri veicoli completamente elettrici conferma la validità della nostra strategia», ha aggiunto.