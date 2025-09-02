Bmw vicino alla produzione in serie di veicoli a idrogeno. L'avvio è previsto per il 2028 a Steyr

BMW Group si prepara alla produzione in serie dei sistemi a celle a combustibile, in programma a partire dal 2028 presso lo stabilimento produttivo di Steyr, dove al momento sono in costruzione nuovi banchi prova e impianti produttivi. La terza generazione del sistema di propulsione a idrogeno firmata BMW prende sempre più forma con i primi prototipi realizzati nei centri di competenza di Monaco e Steyr, mentre ulteriori componenti del sistema verranno realizzati nell'hub tecnologico di Landshut. Risale al 2014 la prima generazione del sistema di propulsione a celle a combustibile, allora fornita da Toyota Motor Corporation (Toyota) e montata sulla BMW 535iA.

La seconda generazione, invece, ha debuttato nell'attuale flotta pilota BMW iX5 Hydrogen, dove BMW ha sviluppato autonomamente l'intero sistema a celle a combustibile mentre Toyota ha fornito le singole celle. Per la terza generazione prosegue la collaborazione tra BMW Group e Toyota Motor Corporation che, insieme, stanno sviluppando il sistema di propulsione per i veicoli passeggeri, con la tecnologia di base delle celle a combustibile che genera sinergie sia per le applicazioni nei veicoli commerciali sia per quelli passeggeri.