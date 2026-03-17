Bmw, Zipse lancia offensiva di prodotto con novità elettriche e termiche: entro fine 2027 oltre 40 modelli nuovi o aggiornati

In occasione della conferenza annuale sui risultati 2025 (e in vista della sua uscita per pensionamento nel prossimo maggio) il ceo del Gruppo Bmw Oliver Zipse si è lungamente soffermato sul valore della operazione Neue Klasse - il suo fiore all'occhiello - e sull'importanza che le nuove iX3 e i3 avranno sull'andamento di Bmw nel 2026 e nel 2027. Dopo la prima variante di questa generazione, la iX3 elettrica che è presente negli showroom in Europa da questo mese) arriverà domani 18 marzo una anteprima su design della berlina i3 - prima versione della nuova gamma delle Serie 3 - la cui produzione inizierà a Monaco nella seconda metà del 2026. Zipse si è anche soffermato sul debutto a fine aprile - in occasione di Auto China a Beijing - di una specifica variante della iX3 che Bmw ha studiato e realizzato espressamente per quel mercato avvalendosi del team di ricerca e sviluppo locale. Tra le novità annunciate in questo modello un sistema di riconoscimento vocale messo a punto con il colosso Alibaba.

A Pechino Bmw porterà anche un aggiornamento della 'ammiraglia' Serie 7 che utilizzerà stilemi estetici e soluzioni elettroniche mutuate dalle prime Neue Klasse, in particolare a livello di dotazioni di bordo e interfaccia uomo-macchina. Confermati per il 2027 l'arrivo della nuova generazione del suv X5 (G65) e quello della corrispondente variante elettrica iX5. Zipse al riguardo ha specificato con orgoglio che «la X5 sarà il primo modello Bmw ad essere offerto con cinque diverse varianti di propulsione: motori convenzionali ad alta efficienza, ibrido plug-in, elettrico a batteria e, dal 2028, anche a idrogeno». «In questo modo - ha detto - stiamo gettando le basi per soddisfare con successo le diverse esigenze e richieste dei clienti in tutto il mondo, sia oggi che in futuro».

La grande offensiva di prodotto annunciata da Zipse - che porterà sul mercato entro la fine del 2027 oltre 40 modelli nuovi o aggiornati - comprende anche un cambio della strategia dell'alto di gamma con il brand Alpina che si unirà a Rolls-Royce e M per presidiare la fascia top del mercato. In particolare nel 2027 è stato confermato il debutto del primo veicolo Bmw M ad alte prestazioni completamente elettrico basato sulla architettura Neue Klasse. Grazie alla sue caratteristiche tecniche e ad una erogazione di potenza davvero generose avrà quelle che il ceo di Bmw ha definito «capacità da pista».