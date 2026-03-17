Bmw, Zipse lancia offensiva di prodotto con novità elettriche e termiche: entro fine 2027 oltre 40 modelli nuovi o aggiornati
Germania, nel 2025 crollo profitti settore auto (-44%), mai così basso dal 2020. Insieme Bmw, Mercedes e VW a quota 24,9 mld
Bmw ha chiuso il 2025 con un utile netto a 7 mld. Ricavi a 133,45 mld (-6%). Zipse: «Siamo sulla strada giusta»
In occasione della conferenza annuale sui risultati 2025 (e in vista della sua uscita per pensionamento nel prossimo maggio) il ceo del Gruppo Bmw Oliver Zipse si è lungamente soffermato sul valore della operazione Neue Klasse - il suo fiore all'occhiello - e sull'importanza che le nuove iX3 e i3 avranno sull'andamento di Bmw nel 2026 e nel 2027. Dopo la prima variante di questa generazione, la iX3 elettrica che è presente negli showroom in Europa da questo mese) arriverà domani 18 marzo una anteprima su design della berlina i3 - prima versione della nuova gamma delle Serie 3 - la cui produzione inizierà a Monaco nella seconda metà del 2026. Zipse si è anche soffermato sul debutto a fine aprile - in occasione di Auto China a Beijing - di una specifica variante della iX3 che Bmw ha studiato e realizzato espressamente per quel mercato avvalendosi del team di ricerca e sviluppo locale. Tra le novità annunciate in questo modello un sistema di riconoscimento vocale messo a punto con il colosso Alibaba.
A Pechino Bmw porterà anche un aggiornamento della 'ammiraglia' Serie 7 che utilizzerà stilemi estetici e soluzioni elettroniche mutuate dalle prime Neue Klasse, in particolare a livello di dotazioni di bordo e interfaccia uomo-macchina. Confermati per il 2027 l'arrivo della nuova generazione del suv X5 (G65) e quello della corrispondente variante elettrica iX5. Zipse al riguardo ha specificato con orgoglio che «la X5 sarà il primo modello Bmw ad essere offerto con cinque diverse varianti di propulsione: motori convenzionali ad alta efficienza, ibrido plug-in, elettrico a batteria e, dal 2028, anche a idrogeno». «In questo modo - ha detto - stiamo gettando le basi per soddisfare con successo le diverse esigenze e richieste dei clienti in tutto il mondo, sia oggi che in futuro».
La grande offensiva di prodotto annunciata da Zipse - che porterà sul mercato entro la fine del 2027 oltre 40 modelli nuovi o aggiornati - comprende anche un cambio della strategia dell'alto di gamma con il brand Alpina che si unirà a Rolls-Royce e M per presidiare la fascia top del mercato. In particolare nel 2027 è stato confermato il debutto del primo veicolo Bmw M ad alte prestazioni completamente elettrico basato sulla architettura Neue Klasse. Grazie alla sue caratteristiche tecniche e ad una erogazione di potenza davvero generose avrà quelle che il ceo di Bmw ha definito «capacità da pista».