Bosch, lo stabilimento di Bari hub del ricondizionamento per i componenti diesel. Posti di lavoro garantiti fino al 2027

MILANO – Economia circolare per salvare posti di lavoro, rrimodulazione aziendale per difendere la competitività. Ma nello stabilimento Tecnologie Diesel Spa di Bosch di Modugno, vicino a Bari, potrebbe non bastare, anche se fino al 2027, per effetto di un accordo sottoscritto presso il ministero, la multinazionale tedesca ha escluso interventi unilaterali sull'occupazione. Poi, e Renato Lastaria, general manager della filiale italiana, lo anticipa, «ci si dovrà sedere di nuovo tutti attorno a un tavolo e discutere». L'eutanasia europea della tecnologia a gasolio nata con il dieselgate e proseguita poi con le decisioni a livello comunitario, ha messo in ginocchio lo stabilimento pugliese.

Che era nato per sviluppare il common-rail e che era arrivato ad occupare fino a 2.400 addetti, anche le attività erano spalmate su turni che coprivano l'intera settimana. Bosch ha deciso di puntare sul futuro e oltre ad aver già avviato la produzione di componenti per le e-bike (segmento di mercato nel quale la società controllata da una fondazione aveva debuttato nel 2010), e dal sito di Jihlava, nella Repubblica Ceca, ha trasferito in Puglia il cosiddetto “remanufacturing” relativo al sistemi diesel.

La società ha investito su aggiornamento e formazione (2,7 miliardi di accontamenti sul bilancio 2025 per il capitolo "ristrutturazioni" che hanno inciso sull'Ebit) per preparare il personale specializzato alle attività di rilavorazione di pompe di iniezione a gasolio: i pezzi usati vengono smontati, puliti, controllati e ricondizionati per venire messi in vendita con garanzia di fabbrica. Secondo Bosch, anche dopo il 2036 almeno la metà delle auto commercializzata a livello globale avrà motori a combustione e, in ogni caso, in Europa continueranno a circolare milioni di macchine alimentate a gasolio che avranno bisogno di ricambi, visto che il numero di quelli nuovi è destinato a calare. Non a caso, dal secondo semestre di quest'anno a Bari verranno lavorati anche gli iniettori per vetture a gasolio.

«Il progetto rappresenta una risposta concreta al progressivo calo dei volumi produttivi legati al primo equipaggiamento per motori endotermici, segmento a cui lo stabilimento barese è storicamente legato», fa sapere Bosch. E Lastaria precisa che da una quota di oltre il 60% del mercato, in Italia le immatricolazioni di auto a gasolio sono scese al 9%: insostenibile per una operatività normale della fabbrica. «Il remanufacturing rappresenta una leva industriale e ambientale», insiste Bosch, anche se un nuovo confronto con i sindacati sui livelli occupazionali è inevitabile. La multinazionale chiede lungimiranza all'Unione Europea, che sollecita a ragionare in termini di “neutralità tecnologica”. «Per un problema complesso – osserva il manager – non può esistere una sola soluzione».