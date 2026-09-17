Bollo auto, con abolizione risparmio medio di 163,5 euro. Ecco l'elenco dei modelli esentati dal pagamento

Il Consiglio dei ministri ha dato l'ok ieri all'abolizione del bollo auto per il 2027 per veicoli con potenza inferiore agli 80 kilowatt, un intervento che nelle intenzioni del governo dovrebbe diventare strutturale. Allo stesso tempo ha prorogato fino al 5 ottobre lo sconto sulle accise sul gasolio - in scadenza alla mezzanotte di oggi - ma ha ridimensionato il taglio che passa da 17,1 centesimi al litro a 12,2 centesimi al litro fino al 25 settembre, per scendere a 6,1 centesimi al litro dal 26 settembre al 5 ottobre. Poi, ha assicurato la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa post Cdm, si procederà attivando il meccanismo delle accise mobili.

Ma quanto risparmieranno le famiglie che potranno godere di questa esenzione? Secondo l'analisi congiunta di Facile.it - Pratiche Auto Online realizzata per Adnkronos, il bollo medio 2026 per questa categoria di automobili è stato pari a 163,5 euro. Ma di contro diminuirà lo sconto sulle accise del diesel con un impatto negativo sulle tasche degli automobilisti. Di quanto? Facile.it ha fatto alcune stime partendo dal prezzo attuale del diesel in modalità self arrivato, il 17 settembre, a 2,266 euro al litro. Con questo prezzo, un pieno di diesel da 50 litri costa 113 euro. Da domani fino al 25 settembre lo sconto sulle accise sarà ridotto a 12,2 centesimi e questo, al netto di ulteriori aumenti, porterebbe il prezzo alla pompa a 2,315 euro e il costo del pieno a 116 euro; dal 26 settembre al 5 ottobre, con l’ulteriore riduzione dello sconto, il pieno salirà a 119 euro. Dal 6 ottobre in poi, in assenza di ulteriori interventi, la spesa per un pieno di diesel potrebbe superare i 122 euro.

Con queste tariffe, su base annua, considerando una percorrenza di 10.000 km, si stima, si passerebbe da una spesa di 1.246 euro (17 settembre, con un taglio delle accise pari a 17,1 centesimi al litro) a una spesa di 1.340 euro (in assenza di sconti sulle accise) con un sovrapprezzo pari a 94 euro, al netto di ulteriori aumenti del prezzo del diesel. Per dare un parametro di confronto, considerando il prezzo del diesel alla pompa 12 mesi fa (pari a 1,64 euro al litro), la spesa annua per 10.000 km si fermava a 903 euro. Se quindi gli automobilisti che potranno godere dell’esenzione dal bollo risparmieranno, in media, 163,5 euro per il primo veicolo intestato, dall’altro potrebbero dover mettere in conto costi superiori di rifornimento per le auto diesel che potrebbero erodere, almeno in parte, il vantaggio complessivo.

Ma quali sono i modelli per cui vale lo stop del pagamento del bollo? A stilare un primo elenco è Motor1.com ricordando che il limite si applica alla singola motorizzazione, non all'intero modello, quindi per ogni auto multi-potenza indichiamo la versione base che rientra. Utilitarie e city car (versioni base quasi sempre sotto gli 80 kW): Fiat Panda/Pandina – mild hybrid 1.0 da ~70 CV (51-52 kW); Fiat Grande Panda – benzina 1.2 da 100-101 CV (~74 kW); la mild hybrid da 110 CV (~81 kW) è al limite; Fiat 500 – versioni termiche e mild hybrid, quasi tutte sotto gli 80 kW; Fiat 500e (elettrica) – versione da 70 kW, ma le elettriche pure seguono comunque regole diverse (non alimentate a benzina/gasolio, quindi fuori da questa specifica esenzione); Lancia Ypsilon – ibrida 1.2 intorno ai 51 kW; versione Ibrida 110 CV con motore da 74 kW; Dacia Sandero / Stepway – versioni SCe 65 (~48 kW), TCe 67 (67 kW nel dato citato), TCe 90 (~66 kW), TCe 100/ECO-G 100 (~74 kW); Renault Clio – SCe 65 (49 kW); Citroën C3 – PureTech 83 (83 CV), PureTech 100 (~74 kW), Hybrid 110 (potenza termica base ~74 kW, sistema combinato al limite); Peugeot 208 – PureTech 75 (~55 kW) e PureTech 100 (~74 kW); Opel Corsa – versione entry-level, tipicamente sotto gli 80 kW; Volkswagen Polo – 1.0 base sotto gli 80 kW.

E ancora: Skoda Fabia – versioni da 80 CV e 95 CV, entrambe sotto la soglia; Seat Ibiza – versione d'ingresso sotto gli 80 kW; Hyundai i20 – versione d'ingresso sotto gli 80 kW; Hyundai i10 – tipicamente sotto gli 80 kW; Kia Picanto – tipicamente sotto gli 80 kW; Toyota Aygo X – 1.0 da 72 CV (53 kW); Toyota Yaris – le full hybrid da 116 CV (~85 kW sistema) sono al limite o leggermente sopra; alcune versioni precedenti però rientrano nei limiti; Suzuki Swift – Hybrid nelle motorizzazioni sotto gli 80 kW; Crossover/SUV compatti (solo versioni d'ingresso); Jeep Avenger – 1.2 Turbo benzina, esattamente 74 kW; Honda HR-V – e:HEV nelle versioni con potenza omologata entro gli 80 kW; Nissan Juke – Full Hybrid nelle versioni che rientrano nella soglia; Lexus LBX – Hybrid nelle versioni con potenza omologata entro gli 80 kW. Per le moto, invece, il provvedimento prevede l'esenzione per i motocicli indipendentemente dalla cilindrata. Le suto 100% elettriche sono escluse a prescindere dalla potenza, perché non alimentate a benzina/gasolio (regime bollo separato).