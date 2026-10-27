Bollo auto: esenzione per 73% dei nuclei familiari, più benefici ai meno abbienti

L’esenzione dal bollo auto per il 2027 raggiungerebbe il 73% delle famiglie che possiedono almeno un veicolo, con benefici in proporzione superiori per quelle con minore capacità di spesa. La misura interviene infatti su un tributo che incide fino a sei volte di più sui bilanci dei nuclei meno abbienti rispetto ai più agiati. Considerata insieme alle riduzioni delle accise sui carburanti di quest’anno, l’esenzione del bollo varrebbe potenzialmente circa la metà del peso del caro-carburanti del 2026.

Sono le principali conclusioni che emergono da un Focus dell’Upb. Il possesso di un’automobile riguarda l’85% delle famiglie; il beneficio riguarderebbe il 45% dei veicoli e il 65% degli intestatari, raggiungendo il 73% delle famiglie che possiedono almeno un veicolo; considerando anche le famiglie prive di veicoli, la quota dei nuclei beneficiari sarebbe del 63%; la quota coperta dall’esenzione raggiungerebbe circa il 45% nei primi decili distributivi e il 29% nell’ultimo.