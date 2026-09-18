Bollo auto, Giorgetti: «Sarà intervento strutturale. Estensioni da verificare compatibilmente con la contabilità»

L'intervento sul bollo auto «sarà ovviamente strutturale. Siamo intervenuti con un decreto legge, dobbiamo fare gli accordi con le regioni e quelle a statuto speciale per essere pronti dal primo gennaio, nella legge di bilancio il provvedimento sarà esteso temporalmente con suggerimenti di estensioni e di allargare la platea. Naturalmente tutto dovrà essere ricondotto alla possibilità e alle compatibilità finanziarie». Lo ha detto intervenendo in collegamento il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante il Festival Open a Parma.

Il provvedimento "è stato sofferto perché abbiamo studiato a lungo diverse opzioni. Con i colleghi europei siamo in grande difficoltà su come intervenire su aumenti prezzi benzina e gasolio. Noi avevamo adottato politica sulle accise ma era insostenibile finanziariamente. Il segnale sul bollo auto, dopo verifiche e tanto lavoro, era quello che andava, diciamo così, sicuramente a beneficiare gli automobilisti. In modo assai semplice non richiede autocertificazioni o Isee che di solito complicano la misura».

Il taglio del bollo auto come detto «sarà ovviamente strutturale nel senso che adesso siamo intervenuti con decreto legge», dobbiamo fare gli atti preparatori e «l'accordo con le regioni, in particolare con quelle a statuto speciale che avevano una speciale riserva materia di bollo auto per essere pronti dal 1 gennaio». «Nella legge di bilancio il provvedimento verrà esteso temporalmente e naturalmente sono già arrivati i primi suggerimenti» per in varie forma alzare o allargare la platea, aggiunge Giorgetti, «tutto dovrà essere ricondotto alla possibilità delle contabilità finanziarie».