Bollo auto: ok dalla Camera a esenzione tassa per il 2027, il testo ora passa al Senato

L'Aula della Camera ha approvato con 127 voti favorevoli e 38 contrari (49 gli astenuti) il Dl con le 'disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche'. Il provvedimento dispone, in particolare, per l’anno 2027 l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le autovetture che non abbiano una potenza superiore a 80 chilowatt, limitatamente a un solo veicolo per persona fisica.

Il testo passa ora all'esame del Senato (deve essere convertito in legge entro il 16 novembre). Il provvedimento contiene anche le ultime riduzioni di accise applicate al gasolio e al biodiesel scadute, complessivamente, il 5 ottobre scorso. Sono stati invece abrogate, con effetto dal 24 ottobre perchè ricompresi nel successivo Dl varato 'ad hoc', le misure di sostegno riservate al comparto dell'autostrasporto. Stessa sorte per l'intervento di rinvio a fine anno dell'applicazione della tassa sui minipacchi.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto per i motocicli e i ciclomotori è riconosciuta solamente ai soggetti che non beneficiano dell’esenzione per un’autovettura e si applica a un solo veicolo, quello con potenza inferiore rispetto a quelli posseduti. La misura si applica anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome (sul tema sono peraltro previsti interventi di carattere strutturale nel Ddl bilancio all'esame della Commissione di Montecitori).

"In considerazione del fatto che si tratta di un tributo proprio delle Regioni e delle Province autonome - si legge nel Dossier dei servizi studi di Camera e Senato - si prevede a loro favore un trasferimento compensativo di 2.293,5 milioni di euro per il 2027" mentre "gli importi spettanti a ciascun Ente saranno stabiliti entro il 31 marzo 2027 con decreto ministeriale, tenendo conto degli accordi e previa intesa, come precisato con un emendamento approvato durante l’esame in commissione in sede di Conferenza Stato-Regioni". Per le relative coperture si fa riferimento, si legge nel Dossier, alle "economie generate dai progetti Pnrr, a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori, accertate alla data alla data di entrata in vigore del decreto".

Il provvedimento interviene anche sul riparto delle risorse per i Comuni di frontiera nelle zone di confine italo-elvetiche, e rifinanzia il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio con 288 milioni per l’esercizio finanziario 2026. Vengono infine trasferiti 150 milioni alla Fondazione Milano-Cortina 2026, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati.