Bollo auto, previsto rimborso a famiglie con più di 3 figli per auto a 6-9 posti con potenza di 133 kW e fino a 385 euro

I nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne, hanno un rimborso del bollo auto fino a massimo 385,71 euro su un veicolo da sei a nove posti, alimentata, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e avente potenza non superiore a 133 kW. Lo prevede il disegno di legge di bilancio. Questo contributo è riconosciuto dall'INPS e non concorre al computo dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Chi ne usufruisce non ha diritto all'esenzione del bollo su eventuali altre auto.