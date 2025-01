Bolzano si conferma la “patria” dell'autonoleggio in Italia: nel 2024 immatricolate 57mila delle 70mila nuove vetture (81%)

La Provincia di Bolzano si conferma la patria degli autonoleggio che sbilanciano, infatti, la statistica delle nuove immatricolazioni: nel 2024 ben 57.000 delle 70.000 nuove vetture, ovvero l'81%, sono state intestate a compagnie di autonoleggio, che immatricolano le macchine in Alto Adige perché, grazie all'autonomia fiscale, risparmiano fino al 31% sul bollo, ricorda la Südtiroler Wirtschaftszeitung. Queste macchine ovviamente poi circolano in tutta l'Italia e non solo in Provincia di Bolzano. Altre 4.500 nuove vetture sono invece noleggi a lungo termine. Per quanto riguarda invece le auto intestate a privati i numeri tornano a crescere rispetto ai tempi della pandemia: nel 2024 le immatricolazioni sono cresciute del 12% rispetto al 2023 e del 22% rispetto al 2022. La Volkswagen resta il marchio più amato degli altoatesini, seguono Dacia, Tesla e Toyota. In Alto Adige ormai una macchina nuova su cinque è a trazione elettrica, scrive la Swz. Infine, nel 2024 gli altoatesini hanno comprato anche otto Lamborghini e sei Ferrari.