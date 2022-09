Bonus auto, Aniasa: incentivi anche per noleggio messi in campo dal Governo concreta spinta a transizione ecologica

MILANO - “L’inclusione del noleggio tra i beneficiari degli incentivi auto messi in campo dal Governo costituisce una concreta spinta verso la transizione ecologica del nostro parco circolante e riduce la situazione di discriminazione prevista dalla normativa nella sua versione iniziale. Attendiamo ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto che segnerà l’effettiva entrata in vigore degli incentivì. Così Alberto Viano, presidente Aniasa, l’associazione che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto che sancirà ufficialmente l’apertura alle società di noleggio degli eco-incentivi. Per Viano si tratta di una ‘misura che contribuirà alla crescita delle immatricolazioni a basse emissioni, generando presumibilmente nei prossimi mesi un’inversione di tendenza rispetto al calo registrato nella prima metà dell’anno negli acquisti di vetture elettriche. Un passo concreto nella giusta direzione verso la transizione ecologicà.