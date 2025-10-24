Bonus auto, esaurito plafond di 595 milioni per l'acquisto di veicoli elettrici: chiesti oltre 55.600 voucher

Letteralmente sono anda i ruba. A poco più di 24 ore dall'avvio del “click day”, si è esaurito il plafond di circa 595 milioni di euro destinato ad incentivare l'acquisto di vetture elettriche. Tutte le risorse risultano dunque al momento prenotate. Eventuali fondi che torneranno nuovamente disponibili saranno nell'immediato riattivati sulla piattaforma. Secondo i dati resi noti da Sogei al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sono stati generati complessivamente 55.680 mila voucher, richiesti da persone fisiche e microimprese. L'obiettivo della misura Pnrr, il cui target è stato pienamente superato, è favorire il rinnovo del parco circolante con veicoli a zero emissioni, prevedendo per l'accesso al contributo la rottamazione di un veicolo termico fino a Euro 5.