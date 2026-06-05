Bonus auto, Pichetto: «Sciolti i nodi su incentivi elettrico, c'è liquidita per pagare»

«Mi pare, dai dati che ho, che le cose si sono risolte e c’è la liquidità per pagare». Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine de Il Festival Pianeta 2030, in merito ai ritardi sui rimborsi degli incentivi per le auto elettriche ai concessionari. «C'era stato un qualche problema dovuto alle modalità anche di definizione o comunque di pagamento, ma ora è tutto risolto», ha aggiunto.

A chi gli chiedeva se in futuro fossero previsti nuovi incentivi, Pichetto ha risposto: «è da valutare rispetto ai ragionamenti che facciamo anche in prospettiva: non è che si dà una soluzione intervenendo con un bonus su 30 40 50.000 mezzi. Credo che sia rilevante a questo punto vedere come il mercato si muove e quali sono le realtà che vanno maggiormente spinte».