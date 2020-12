Bonus auto, via libera ai nuovi incentivi. Ok della della Commissione Bilancio. Comprendono anche Euro 6 benzina e diesel

ROMA - Via libera della commissione Bilancio ai nuovi ecoincentivi auto che, per i primi 6 mesi del 2021, interesseranno anche le auto euro 6. L'emendamento, riformulato, prevede infatti a fronte di rottamazione di una vecchia auto (almeno 10 anni) un incentivo di 3.500 euro (1.500 dello Stato e 2.000 del venditore).

Per i primi 6 mesi del 2021 arriva anche un ecobonus per il ricambio di veicoli commerciali. Confermati anche gli incentivi per le auto ibride ed elettriche.



L'emendamento sul fronte delle auto green prevede il rifinanziamento di quanto già previsto nei decreti Rilancio e Agosto con bonus di ulteriori 2.000 euro per veicoli elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi esistenti. Stanziati 250 milioni di euro per il termico (euro 6) per acquisti fino a giugno 2021. Stanziati 120 milioni di euro per l'elettrico per acquisti fino a dicembre 2021 e 50 milioni ai veicoli commerciali (prevedendo 10 milioni destinati interamente all'elettrico), che potrà accedere all'incentivo di rottamazione.