Bonus colonnine, Santucci, MD di Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr: «Disponibilità di infrastrutture favorisce gli investimenti»

Il bonus colonnine è un segnale positivo per la mobilità elettrica in Italia: lo sottolinea Marco Santucci, amministratore delegato di Geely Italia, che spiega: «in una fase in cui elettriche e ibride plug-in aumentano il proprio peso sul mercato, potenziare la ricarica aiuta a consolidare questa evoluzione e apre nuove opportunità per le imprese della filiera. Per un operatore internazionale come Geely - sottolinea - la disponibilità di infrastrutture è anche un fattore di attrattività del Paese, che favorisce la pianificazione della presenza commerciale e degli investimenti.

La prospettiva pluriennale della misura, con risorse fino al 2030 - prosegue Santucci - offre un orizzonte favorevole in questa direzione. Le tensioni geopolitiche e le pressioni sul mercato petrolifero rendono inoltre più evidente il valore strategico dell'elettrificazione nel settore automobilistico. Ampliare la diffusione delle auto elettriche può contribuire a ridurre progressivamente la dipendenza della mobilità dal petrolio: una prospettiva - conclude l'ad di Geely Italia - che rende ancora più rilevante lo sviluppo di una rete capillare e accessibile, che integri ricarica domestica, pubblica e veloce».