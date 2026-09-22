Bonus colonnine, via alle domande. Ecco come fare richiesta: 1.500 euro per persona fisica, limite di 8mila per i condomini

Al via il 'bonus colonnine': dalle ore 12.00 di martedì 22 settembre, i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato.

Le domande - su legge in una nota del Mimit - potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Mimit.Per le installazioni effettuate dal 26 giugno 2026 le domande possono essere presentate dalle 12:00 del 22 settembre 2026 alle 12:00 del 31 gennaio 2027.

Nel dettaglio il contributo copre l'80% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, fino a un massimo di 1.500 euro per ciascuna persona fisica richiedente. Il limite sale a 8.000 euro per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali. L'apertura dello sportello (QUI IL SITO ) fa seguito alla pubblicazione del decreto direttoriale, firmato su indicazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che definisce procedure e regole per il cosiddetto 'Bonus colonnine domestiche'. La misura, prevista nel programma pluriennale per il settore automotive definito con il Dpcm dello scorso giugno, prevede una dotazione di 68 milioni di euro fino al 2030.