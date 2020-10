Bonus fino a 3.500 euro per trasformazione il elettrico dell'auto. Nel Decreto agosto con tetto fino al 60% della spesa

ROMA - Un bonus fino a 3.500 euro per chi sceglie di far montare sistemi di riqualificazione elettrica sulla proprio auto. Lo prevede un emendamento al decreto Agosto approvato in commissione Bilancio al Senato. L'incentivo serve a favorire la trasformazione delle auto con motore termico in elettriche e consiste nel riconoscimento di un contributo del 60% del costo di riqualificazione, fino a un massimo di 3.500 euro, spiega il presidente della commissione Pesco, del M5s, che ha proposto la modifica.