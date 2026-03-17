Ecobonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di contributi. Disponibili 30 milioni, da domani le prenotazioni per i concessionari

Al via da domani le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli. L'incentivo, spiega il Mimit, è rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido Il contributo, rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3.000,00 euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4.000,00 euro. A partire dalle ore 12 di domani, mercoledì 18 marzo 2026, i concessionari potranno prenotare, tramite il portale dedicato https://ecobonus.mimit.gov.it, gli incentivi. Per l'incentivo, la legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026.