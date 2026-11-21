Nei primi dieci mesi del 2026, il mercato automobilistico dell'Unione Europea ha registrato un significativo spostamento verso le motorizzazioni elettrificate, con le auto ibride che si confermano la scelta preferita dei consumatori, conquistando il 36% del mercato. Le auto elettriche a batteria, con 2.211.071 nuove immatricolazioni, hanno raggiunto una quota di mercato del 23,4%, consolidando il loro secondo posto tra le tipologie di alimentazione più diffuse, in crescita rispetto al 16,4% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.

In controtendenza, la quota complessiva di auto a benzina e diesel è scesa al 27,7%, rispetto al 36,5% dei primi dieci mesi del 2025. Crescita a due cifre per le elettriche nei principali mercati Ue. La crescita delle auto elettriche a batteria è stata trainata dai quattro principali mercati dell'Ue, che rappresentano complessivamente il 65% delle immatricolazioni. Francia (+79,4%), Germania (+60,7%) e Danimarca (+41%) hanno registrato una forte crescita a doppia cifra. Un incremento più contenuto, pari al 16,7%, è stato osservato in Belgio.

Aumento delle immatricolazioni anche per le ibride plug-in. Anche le immatricolazioni di auto ibride plug-in sono aumentate, raggiungendo quota 961.959 unità nel periodo gennaio-ottobre 2026. La crescita è stata particolarmente significativa in Italia (+73,1%), Spagna (+32,3%) e Germania (+11%). Di conseguenza, le nuove auto ibride plug-in hanno raggiunto una quota del 10,2% delle immatricolazioni nell'Ue, in aumento rispetto al 9,2% dello stesso periodo del 2025.