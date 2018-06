Boom Jeep, maggio record per le vendite: +129,6%. Bene anche Alfa Romeo: +3,8%

BALOCCO - Risultati eccezionali per Jeep, che a maggio ottiene il migliore risultato mai raggiunto in Italia con quasi 9.900 immatricolazioni (+129,6%) e una quota del 5%, in crescita di ben 2,9%. Nell’ambito Fca, bene anche Alfa Romeo, che in maggio incrementa le vendite del 3,8%, con quasi 4.800 immatricolazioni. Sempre all’insegna delle vetture FCA la top ten, con ben otto modelli presenti: prima la Panda, terza la Renegade e quindi Ypsilon, 500L, 500, Compass, Tipo e 500X. Riguardo ai risultati del gruppo, Fca ha venduto a maggio in Italia 55.071 vetture, l’8,19% in meno dello stesso mese del 2017. La quota è scesa dal 29,29% al 27,66%. Nei cinque mesi le auto vendute dal gruppo sono 259.423, con un calo del 7,13% rispetto allo stesso periodo del 2017.