Boom di lavori stradali quest'anno grazie all'Anas, crescita evidenziata nell'analisi illustrata ad Asphaltica 2024

I lavori stradali sono ripartiti: nel primo semestre 2024 si è registrata una decisa crescita della produzione di asfalto (conglomerato bituminoso), principale indicatore dello stato di manutenzione della nostra rete stradale, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il buon andamento del settore (+7,3% vs lo stesso periodo dello scorso anno) proietta la produzione per l’intero anno intorno a quota 36 milioni di tonnellate, il secondo dato più alto registrato negli ultimi 15 anni (nel 2021 si raggiunse quota 37 milioni di tonnellate).

La fotografia emerge dalla nuova analisi trimestrale effettuata dall’Associazione SITEB - Strade Italiane E Bitumi, resa nota in occasione della giornata di apertura di Asphaltica 2024, il Salone dedicato alle tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali, sicurezza e infrastrutture viarie, promosso dall’Associazione e da Bolognafiere e in corso fino al 12 ottobre presso la fiera del capoluogo felsineo.

Innovazione tecnologica, sostenibilità, sicurezza e implementazione del PNRR sono i principali temi attorno a cui ruota questa edizione della manifestazione, che sbarca per la prima volta a Bologna e che vede oltre 100 espositori mettere in mostra macchine stradali, tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali sicure e a basso impatto ambientale. Più di 30 i convegni, workshop e approfondimenti previsti, oltre a un’assoluta novità: il padiglione dell’E-PAVING Cantiere Elettrico, dedicato a dimostrazioni demodinamiche in cui osservare all’opera macchine elettriche in grado di ridurre in modo significativo le emissioni inquinanti e l’impatto sonoro dei lavori stradali.

La crescita registrata quest’anno è collegata prevalentemente ai lavori promossi da ANAS negli ultimi anni tornata ad investire in maniera massiccia nel settore stradale e alle attività di manutenzione messe a terra dalle concessionarie autostradali sui 7.000 km di competenza lungo il territorio nazionale.

Tutt’altro discorso riguarda i restanti circa 500.000 km di strade asfaltate, due terzi dei quali sono gestiti dai Comuni che non sempre dispongono delle risorse necessarie per la manutenzione e che necessiterebbero di essere messi in sicurezza.

“Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli passi avanti nelle manutenzioni stradali, dopo i pesanti tagli del passato collegati alla spending review e al patto di stabilità che hanno ulteriormente peggiorato la situazione nel nostro Paese. Siamo però ancora ben lontani dall’avere una rete in perfetta efficienza. Negli anni ’90 la produzione di asfalto raggiungeva i circa 43-44 milioni di tonnellate/anno e quando si scendeva sotto questo limite ci si preoccupava. Quello che oggi manca è un corretto approccio, soprattutto da parte delle Istituzioni locali, all’attività di manutenzione che troppo spesso insegue l’emergenza con le buche da tappare e difetta di pianificazione, controlli tecnici sulla durabilità delle opere e prevenzione. Senza contare che le recenti normative sull’end of waste dei rifiuti da costruzione e demolizione e i criteri ambientali minimi (CAM) per le strade rappresentano un’opportunità da cogliere a pieno per rendere la nostra rete più sostenibile e sicura”, ha sottolineato il Direttore SITEB e Presidente del Comitato Asphaltica – Stefano Ravaioli.