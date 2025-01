In Borsa corre il settore dell'auto dopo le parole di Séjourné sul green deal

Le parole della vicepresidente Ue Stéphane Séjourné, al summit dell'automotive a Stoccarda, spinge i titoli delle case automobilistiche in Borsa. Séjourné, secondo cui all'interno del Clean industrial deal del 26 febbraio ci saranno anche «soluzioni di emergenza» per il comparto, sulle multe per i costruttori, ha sottolineato la necessità di un «approccio pragmatico: non possiamo indebolire un settore che stiamo cercando di salvare». Il settore dell'automotive europeo sale in Borsa dell'1,5%. Balzo per Stellantis (+4,7%), bene anche Renault (+1,9%), Porsche e Ferrari (+1,3%), Bmw (+1,2%). Più contenuti i rialzi di Volkswagen (+0,5%) e Mercedes (+0,4%).