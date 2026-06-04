Bosch accelerazione a elettroni, maxi commessa da Mercedes. Fornirà motori elettrici per i modelli premium

Nuovo impulso alla mobilità elettrica per Bosch, che ha ottenuto da Mercedes-Benz un'importante commessa per la fornitura di motori elettrici destinati alla prossima generazione di veicoli premium. L'accordo, che si estende fino al prossimo decennio, rafforza una partnership consolidata tra le due aziende e conferma il ruolo del gruppo tedesco come uno dei principali fornitori globali di tecnologie per l'elettrificazione. «Questa nuova commessa conferma la partnership di lunga data con Mercedes-Benz e dimostra la nostra capacità di fornire competenze per progetti ad alto contenuto tecnologico», ha dichiarato Markus Heyn, membro del Consiglio di amministrazione e presidente di Bosch Mobility. L'ordine si inserisce in un contesto positivo per l'azienda, che nel 2025 ha acquisito oltre 70 nuovi progetti legati alla mobilità elettrica e oggi fornisce soluzioni a più di 50 case automobilistiche nel mondo.

I nuovi motori elettrici Bosch raggiungono livelli di efficienza fino al 98% grazie a una tecnologia di avvolgimento evoluta e a un innovativo sistema di raffreddamento a olio del rotore, studiato per ottimizzare la dissipazione del calore. A distinguere la piattaforma è anche l'architettura scalabile, che consente di adattare la lunghezza del motore alle diverse esigenze di potenza e di integrarlo facilmente su differenti configurazioni di assale. Una soluzione che permette ai costruttori di impiegare la stessa tecnologia su un'ampia gamma di veicoli, riducendo peso, ingombri e costi. Bosch prevede di produrre oltre sette milioni di componenti per la guida elettrica nel 2026 e attualmente realizza circa sette motori elettrici al minuto a livello globale. Oltre alla collaborazione con Mercedes-Benz, il gruppo è impegnato in numerosi progetti internazionali, tra cui una joint venture con TataAutocomp Systems in India per lo sviluppo e la produzione di e-axle destinati al mercato locale.

Particolarmente rilevante anche la presenza in Cina, oggi il più grande mercato mondiale dei veicoli elettrici. «Collaboriamo già con quasi tutte le case automobilistiche cinesi, oltre che con numerosi costruttori internazionali che operano nel Paese», ha affermato Marco Zehe, presidente della divisione Bosch Electrified Motion. Da oltre dieci anni l'azienda produce componenti per numerosi costruttori cinesi e fornisce soluzioni per la mobilità elettrica a più di 30 clienti.