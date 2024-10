Bosch amplia joint venture con Jiangling per sviluppo veicoli commerciali elettrici

Bosch amplia in Cina le sue attività per fornire all'industria automotive le migliori e più vantaggiose soluzioni tecnologiche che possano accelerare il progresso e la diffusione in quel mercato dei veicoli a nuova energia (Nev) categoria che raggruppa elettrici ed ibridi plug-in. Lo fa ora con la firma dell'accordo con Jiangling Motors Corporation Group (Jmcg) per la creazione di una nuova joint venture dedicata allo sviluppo e alla produzione di sistemi di assali di trazione elettrica per veicoli commerciali leggeri. La joint venture, con un capitale pianificato di 500 milioni di yuan (pari a 63 milioni di euro), sarà posseduta al 60% da Bosch e al 40% da Jmcg. La prima partnership tra Bosch e Jmcg risale a 16 anni fa, e si è via via evolvuta da un rapporto di fornitura a una significativa collaborazione strategica.

«La joint venture pianificata per i sistemi di assali a trazione elettrica - ha commentato Qiu Tiangao, presidente di Jmcg - è un'ulteriore pietra miliare nell'approfondimento della nostra cooperazione con Bosch». In futuro, entrambe le aziende rafforzeranno la loro collaborazione per produrre soluzioni per veicoli commerciali elettrificati che si allineino alla rapida crescita del mercato e alle esigenze in continua evoluzione. Bosch sfrutterà la sua esperienza nei sistemi di propulsione elettrica, fornendo tecnologie di base tra cui sistemi completi, motori e controller, mentre Jiangling Motors Corporation Group contribuirà con la sua profonda conoscenza della produzione di veicoli e delle strategie di crescita nel mercato interno cinese.