Bosch e Amazon insieme per ottimizzare utilizzazione Cloud. Per rendore i veicoli più sicuri e migliorarne le prestazioni

Negli ultimi enormi progressi compiuti dalle soluzioni digitali hanno contribuito a risolvere molti problemi legati alla circolazione e alla guida, comportando però il contemporaneo superamento delle complessità a livello di hardware, software e sistemi di gestione. E' il caso delle soluzioni che Bosch, il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi, ha realizzato basandosi sul Cloud e che sono un elemento fondamentale per affrontare le complessità del settore automotive. In questo ambito la divisione Bosch Engineering mette oggi a disposizione dei costruttori e di altre categorie di utenti soluzioni Cloud complete basate sulla combinazione della propria competenza nel settore automotive e sulle capacità di integrazione con il Cloud di Amazon Web Services (Aws). Non è dunque casuale che Bosch Engineering GmbH abbia ottenuto l'Amazon Web Services (Aws) Competency, un riconoscimento che sottolinea l'expertise del Gruppo tedesco nello sviluppo e nella gestione di soluzioni Cloud automotive In qualità di partner di Aws Automotive, Bosch Engineering mette infatti a disposizione competenze (tutte validate da Aws) che aiutano i clienti a realizzare i progetti in modo efficiente, a ridurre la complessità delle attività di integrazione e coordinamento e dunque risparmiare tempo e investimenti.

«Combinando la flessibilità dell'infrastruttura di Aws con la nostra esperienza nell'integrazione del Cloud - ha detto Timo Blon, director of automotive strategy and innovation di Bosch Engineering GmbH - sviluppiamo nuove funzioni e caratteristiche che rendono i veicoli più sicuri, ne migliorano le prestazioni e ottimizzano ulteriormente nel suo complesso l'esperienza d'uso». Uno degli ambiti di applicazione più interessanti riguarda le auto sportive e la soluzione dedicata RaceConnect. Sfruttando la potenza e la scalabilità dell'infrastruttura Cloud Aws - che supporta funzioni che richiedono un'elevata disponibilità, basse latenze di connessione dati e un'adattabilità flessibile delle risorse di calcolo e archiviazione - è nata RaceConnect. Si tratta della piattaforma di Bosch Motorsport che è stata realizzata per il mondo delle auto da competizione e le cui fasi - dallo sviluppo del concept alla creazione di funzioni specifiche come telemetria, gestione dei veicoli e dashboard, fino all'implementazione operativa - sono state realizzate con successo utilizzando il Cloud Aws.

RaceConnect di Bosch Motorsport è in sostanza un sofisticato sistema di telemetria LTE che trasmette dati in tempo reale dal veicolo ai box, e include hardware (come il modem LTE65), connettività e servizi Cloud. Si tratta di una soluzione 'ready to use' che consente ai team (ma anche agli appassionati che guidano in pista una supercar) di monitorare e analizzare i dati in modo continuo, con una gestione sicura tramite un portale basato sul Cloud per configurazione, diagnostica e monitoraggio delle prestazioni.