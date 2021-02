Bosch e Microsoft uniscono le forze per le auto connesse. Piattaforma software aggiornabile con collegamento al Cloud

ROMA - Bosch ha ufficializzato un accordo di collaborazione con Microsoft per sviluppare una piattaforma software che permetta una perfetta integrazione tra le auto connesse e il Cloud. Questo programma - si legge nella nota del colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi - riunisce le rispettive competenze nel settore automobilistico e in quello del Cloud Computing per dare forma alla prossima generazione di software destinati agli autoveicoli.

La nuova piattaforma, che sarà basata su Microsoft Azure e incorporerà moduli software di Bosch, consentirà di sviluppare software da scaricare via Cloud sulle unità di controllo e sui computer del veicolo, una prerogativa che significherà per gli utenti un accesso più rapido a nuove funzioni e servizi digitali. Dal punto di vista dei costruttori di auto la collaborazione Bosch Microsoft permetterà di guidare l'innovazione nello sviluppo di strumenti che aumentano l'efficienza e ridurrà i costi di sviluppo del software per veicoli. Entrambe le società intendono rendere disponibile la nuova piattaforma software per i primi prototipi di veicoli entro la fine del 2021.

"Bosch aggiorna già oggi in modo sicuro il software per auto via etere - ha detto Markus Heyn, membro del consiglio di amministrazione di Robert Bosch GmbH - e con la piattaforma definita dal software, vogliamo consentire alle Case automobilistiche di sviluppare nuove funzioni e metterle sulla strada più velocemente". Nelle future generazioni di veicoli il software giocherà un ruolo sempre più importante e le nuove tendenze - come l'elettromobilità, la guida automatizzata e i moderni servizi di mobilità - non sarebbero possibili senza di esso, richiedendo però in futuro anche aggiornamenti e upgrade più frequenti.

Il tutto - si sottolinea nella nota - senza trascurare i rigorosi requisiti di sicurezza da osservare durante tutto il periodo di uso e di sosta del veicolo connesso, un aspetto che rende gli aggiornamenti del software wireless e i servizi digitali molto complessi. La collaborazione con Microsoft trarrà vantaggio dalla profonda conoscenza di Bosch delle architetture elettriche ed elettroniche, delle unità di controllo e dei computer dei veicoli, necessaria per gli aggiornamenti via etere dei veicoli.

Inoltre, Microsoft contribuirà con la propria esperienza, a prodotti basati su software e strumenti di sviluppo per automobili. Ciò includerà il software di base e il middleware per i computer dei veicoli e le unità di controllo, nonché i moduli software basati su cloud per portare aggiornamenti over-the-air a intere flotte di veicoli. Le due società prevedono inoltre di utilizzare la piattaforma aziendale completamente integrata di GitHub e di aprire parti importanti della nuova piattaforma software su GitHub.com per incoraggiare il riutilizzo del codice e la condivisione delle best practice in tutto il settore.