Bosch Mobility Original Equipment in Italy, il gruppo offre soluzioni innovative per ogni necessità

Sono numerosi, così come è vasto il portfolio delle tecnologie e delle soluzioni proposti dal gruppo Bosch in numerosi ambiti anche al di fuori dell'automotive, i prodotti che Bosch Mobility Original Equipment in Italy mette a disposizione delle aziende del settore. Tra questi ci sono le innovazioni e i sistemi dedicati alla sicurezza e alla autonoma. L'azienda dispone di know-how in tutte le principali aree del veicolo, dai sistemi di propulsione, sterzo e frenata ai sensori, dai computer ad alte prestazioni all'elettronica di bordo, fino al software e all'intelligenza artificiale. Questa integrazione di competenze consente a Bosch di offrire soluzioni complete, che combinano hardware e software, come il radar di settima generazione e i relativi algoritmi, facendo leva sulla presenza globale, sulle economie di scala e su elevati standard di sicurezza. La capacità di valorizzare l'innovazione sviluppata nei diversi mercati internazionali rappresenta un ulteriore elemento distintivo del modello Bosch.

Un esempio concreto riguarda proprio le tecnologie ADAS, sviluppate anche in Cina insieme a partner tecnologici locali. Proprio in questo percorso, Bosch Mobility Original Equipment in Italy ha contribuito alla localizzazione e all'adattamento delle soluzioni per il mercato europeo, svolgendo un ruolo di collegamento tra l'ecosistema di innovazione cinese e le esigenze dei costruttori europei. Un approccio che permette di combinare la rapidità di sviluppo e la spinta innovativa del mercato cinese con la conoscenza delle specificità europee e le competenze internazionali del Gruppo Bosch.

L'obiettivo è accelerare la disponibilità di tecnologie avanzate per i costruttori europei, attraverso soluzioni competitive in termini di prestazioni, costi e tempi di sviluppo. Altro ambito in cui gli OEM possono contare sul contributo innovativo di Bosch è quello delle tecnologia by-wire per i veicoli definiti dal software: I sistemi 'via filo' per freno e sterzo rappresentano una tecnologia chiave per i veicoli definiti dal software, un ambito di grande importanza per Bosch. In questi sistemi, sono le linee di segnale 8e non più i collegamenti meccanici) trasmettono la richiesta del guidatore al sistema di frenata e di sterzata.

Per il brake-by-wire, Bosch offre una soluzione composta da due dispositivi indipendenti: un attuatore del freno di nuova concezione e un sistema ESP tradizionale. Nell'ambito delle soluzioni software per la dinamica del veicolo: Il software Bosch Vehicle Motion Management si occupa del controllo intelligente degli attuatori e sincronizza perfettamente freni, sterzo, telaio e gruppo propulsore. Vehicle Motion Management è adatto a tutti i veicoli e marchi del segmento delle auto, portando l'esperienza di guida a un livello superiore.

Grazie a una funzione selezionabile, il veicolo può trasformarsi in un'agile city car, in una sportiva ad alte prestazioni o in una limousine dal comfort da auto con conducente - tutto in base al desiderio del guidatore. Decisivo anche l'impegno di Bosch per raggiungere gli obiettivi per la protezione del clima attraverso la neutralità tecnoligica. Lo fa sviluppando diversi sistemi di propulsione in grado di offrire le migliori soluzioni possibili per la salvaguardia dell'ambiente. Per raggiungere questi obiettivi nel settore dei trasporti, infatti, sarà necessaria la totalità delle soluzioni powertrain già disponibili.

In questo ambito Bosch si impegna non solo a ottimizzare i motori a combustione, ma anche a sviluppare ulteriormente le tecnologie di propulsione per batterie, celle a combustibile e motori a idrogeno, con l'obiettivo comune di svecchiare il parco circolante, offrendo diverse soluzioni da scegliere in base alla propria missione di utilizzo. Oltre ai veicoli elettrici, anche quelli ibridi possono contribuire alla riduzione delleemissioni di carbonio nel traffico stradale. L'utilizzo di carburanti rinnovabili nei veicoli ibridi li rende significativamente più sostenibili dal punto di vista climatico. La prova può essere fornita dalla soluzione Cloud di Bosch: Digital Fuel Twin, integrata nel veicolo, che registra a questo scopo l'uso di carburanti a basso impatto climatico e documenta la riduzione delle emissioni di CO2. Su questa tecnologia sono in corso - è stato detto nella conferenza odierna - attività di sperimentazione anche in Italia con i clienti locali.