Bosch offre accessibilità a un milione di colonnine EV. Grazie all'ultima versione della App Charge My EV

L'esperienza e le capacità di Bosch hanno permesso di risolvere il problema della ricarica delle auto elettriche e, in particolare, quello della disponibilità di colonnine e quello del caos causato dalle diverse applicazioni e dai diversi contratti di accesso al servizio. La soluzione arriva dalla piattaforma proprietaria di Bosch, che offrendo con l'ultima versione della App Charge My EV consente l'accesso a più di un milione di stazioni di ricarica in quattro Continenti e permette di avviare e completare l'operazione con pochi clic. Trovare una stazione di ricarica, verificare sei è libera e funzionante, ricaricare il veicolo e pagare il servizio attraverso un'unica applicazione corrisponde all'obiettivo che Bosch si era data - dichiarato Marco Zehe, presidente della divisione Electrified Motion di Bosch - cioè «rendere le stazioni di ricarica ampiamente accessibili e porre fine al caos causato dalle diverse applicazioni di ricarica».

I vantaggi della App Charge My EV e della relativa piattaforma gli utenti sono a disposizione anche dei produttori di veicoli e alle aziende. I servizi di Bosch possono essere infatti integrati in modo flessibile e semplice nel sistema di infotainment della Casa costruttrice sia dal punto di vista delle funzionalità sia per la visualizzazione. Questo in modo che l'esperienza di guida del Bev e di ricarica siano coerenti e fedeli alle caratteristiche proprie del produttore e si adattino perfettamente al brand. Il miglioramento del rapporto fra utenti e infrastrutture di ricarica è indispensabile per la diffusione dei modelli elettrici e la soddisfazione di coloro che li usano. Entro il 2030, Bosch prevede che in tutto il mondo un veicolo di nuova immatricolazione su tre i sarà puramente elettrico; entro il 2035, questo rapporto sarà uno su due. «Prevediamo una crescita di oltre il 50% ogni anno del settore dei servizi di ricarica nel corso del decennio - ha concluso Zehe - perché con l'aumento della quota di veicoli elettrici cresce anche l'esigenza di soluzioni di ricarica semplici e complete».