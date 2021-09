Bosch, fatturato da elettromobilità ad oltre 1 miliardo, arriverà a 5 nel 2025. Cresce del 40% business sistemi assistenza alla guida

MONACO - Le attività riferite all'elettromobilità - che all'interno della vasta gamma Bosch spaziano dalle più piccole componenti ai moduli pre assemblati e alle celle a combustibile - stanno generando un fatturato che sta crescendo due volte più velocemente del mercato. Lo ha detto a Monaco in occasione della prima edizione di IAA Mobility Volkmar Denner, Ceo di Bosch.



"L'elettromobilità - ha precisato Denner - sta diventando per noi un core business e l'insieme delle attività relative alla mobilità 'carbon free' un'area di forte crescita". Quest'anno Bosch genererà oltre 1 miliardo di euro di fatturato ed entro il 2025 si aspetta di arrivare a 5 miliardi. Queste aree di crescita includono anche l'assistenza alla guida che è la base per tutti i livelli di guida autonoma. Anche in questo campo, con il 40% del mercato, Bosch è leader e sta crescendo velocemente.

Il buon posizionamento nei settori dell'elettromobilità e della guida automa sta aiutando l'azienda ad affermarsi con successo in un contesto di mercato segnato dalla crisi Covid, dalla carenza di chip e dalla trasformazione ancora più rapida nella sfera della mobilità. Secondo Bosch i ricavi delle vendite del settore Mobility Solutions cresceranno del 10% quest'anno.